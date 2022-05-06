信義全球資產統計上市櫃法人在內湖科技園區廠辦交易，2021年總交易金額達189億元，比2020年58億元成長2倍，且2021年整棟交易件數達6件，創歷年新高，主要是台北精華土地難尋，內科土地在多項題材支撐下，躍為近年企業總部插旗焦點。目前內科整體土地開發率已來到8成，近期信義全球資產受龍邦國際興業委託辦理標售內科文德段科技工業B區土地，總面積約543.8坪，提供企業搶佔內科興建企業總部搶手機會。

內科產業聚落吸引總部型客戶紛紛進駐 單價迭創新高

信義全球資產進一步統計，2021年上市櫃法人在內湖科技園區的廠辦交易，不僅規模大幅提升，單是一年整棟交易就破百億規模，其中單筆交易最大筆是三商美邦人壽以34億元買下華固智富中心大樓（單價61萬/坪）；另外，今年4月內科也出現一筆整棟交易，領航家投資興業以30.68億（單價66萬/坪）元買下位於潭美段的長虹豐匯商業科技整棟大樓，短期行情上漲1成，單價坐6望7。而文德段在2021年12月實價廠辦交易中，屋齡五年的德孚瑞光大樓，成交金額約1.35億元，估算每坪單價已超過70萬元，不遜市區站前西門商圈、南京四五段商圈的商辦大樓市場均價。

內科開發已屆成熟，文德段投資人爭搶最後6%基地

美國認證商業不動產投資師CCIM、信義全球資產歐人彰副總經理分析，近期受許多市場買方委託代尋總部用地，其中以內科居多，主要是目前內科整體土地開發率已來到8成，西湖、文德段已分別達到92%與94%，即便是發展較晚的潭美段，開發率也達6成左右。

潛銷多組傳產開發客戶表達興趣，有待公開標售投入

歐人彰表示，預計6月17日開標的文德段科技工業B區土地，距未來環狀線Y34站約350米、周邊如TESLA特斯拉內湖服務中心、台灣大哥大數據機房、林秀俊基金會等知名標的，700米達好市多COSTCO內湖店、800米直上環東大道避開內科壅塞車潮，坐擁捷運東環段增值潛力，本案極具增值潛力，提供企業搶佔內科興建企業總部絕佳機會。

因此，自Q1開始潛銷作業起，亦接獲多組洽詢，與台商回流帶來許多企業擴編購買辦公需求，以及不動產開發商在住宅市場混沌不明，促使辦公產品屢創新高等原因有關，顯示在疫情下，台北商業空間使用市場基本需求依然強勁。台北市大面積土地越來越少，土地價格更是逐年上漲，此次標售的內科文德段土地，土地面積約543.8坪，從單價亦極具吸引力，相當適合打造企業總部，預期吸引科技業、傳產、開發商等企業評估投入。

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資料來源：公開資訊觀測站（統計到2022.04.07）信義全球資產公司整理

內科土地開發率：