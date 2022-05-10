為打造符合財富管理客戶需求的數位平台，星展銀行（台灣）於行動銀行及網路銀行推出外銀首創的全新「外國債券數位交易服務」，讓客戶在家即可透過數位平台輕鬆下單，掌握投資機會。星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基指出，近年投資市場波動加劇，以外國債券為主的固定收益產品，已成為客戶資產配置中至關重要的一環。全新「外國債券數位交易服務」具備三大特色亮點，服務試行以來，短短一周平均交易單量已占海外債券整體交易單量約20%，足見客戶對該交易服務的需求與認同。

星展外國債券數位交易服務具有以下三大亮點：

1.門檻親民，輕鬆布局百檔產品。「外國債券數位平台」提供逾百檔以美元、澳幣、紐幣或人民幣計價，由國際知名企業或外國政府發行之債券，最低申購金額為原計價幣別5000元，讓客戶可以相對較低的投資門檻將債券納入資產配置，並透過平台的含息報酬率顯示功能，定期檢視投資效益。

2.簡單直覺，快速查找理想標的。客戶可透過平台內建的簡易篩選條件，依據幣別、配息頻率、票面利率及風險屬性查找債券商品，或自行鍵入關鍵字，快速搜尋符合需求的理想標的。

3.一頁全覽，完整掌握產品資訊。確認投資標的後，可透過簡潔的國外債券資訊頁面，一頁全覽包含中文商品說明書、債券信用評等、到期日、參考到期殖利率、投資費用及折扣等重要資訊。為保障客戶權益，客戶更可從平台下載相關資訊，並透過附註的專有名詞解說了解商品。

「外國債券數位交易服務」會依據不同申購金額，提供客戶4折至6折之階梯式手續費減免優惠。即日起至2022年12月31日止，透過「外國債券數位交易服務」申購外國債券，申購金額為原計價幣別4萬以下享手續費6折；申購金額達原計價幣別4至10萬享手續費5折；申購金額達原計價幣別10萬元以上，可享手續費4折優惠。