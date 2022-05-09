今年展出4部紀錄片、3部劇情片、2個新媒體複合式網站、2本平面雜誌、2篇劇本、2本論文及電視新聞專題與電視節目等17組作品。（靜宜大學提供）

「一寸之步」畢展呈現年輕人創意及影像媒體實作能力，也傳遞社會關懷及正面能量，讓愛亮起來！（靜宜大學提供）

靜宜大傳系畢展以年輕人的視角與生活經驗探索台灣社會、自然生態等環境，進而走出屬於自己的康莊大道。（靜宜大學提供）

「一寸之步」畢展題材涵蓋人文暨生態環境、社區再造、疫情中的行業樣貌、原住民教育、電競產業、兩岸第三文化與社群媒體交流等。（靜宜大學提供）

「學生的努力讓各界都看的見！」靜宜大學大眾傳播學系第14屆畢業成果展「一寸之步」由台中場揭開序幕！今年展出4部紀錄片、3部劇情片、2個新媒體複合式網站、2本平面雜誌、2篇劇本、2本論文及電視新聞專題與電視節目等17組作品；呈現年輕人創意及影像媒體實作能力，亦傳遞社會關懷及正面能量，讓愛亮起來！

靜宜大傳系畢業成果展「一寸之步」，題材涵蓋人文暨生態環境、社區再造、疫情中的行業樣貌、原住民教育、電競產業、兩岸第三文化與社群媒體交流等。並以年輕人的視角與生活經驗探索台灣社會、自然生態等環境，進而走出屬於自己的康莊大道。

學生透過紀錄片《佇港墘》描述一群年輕人利用攝影器材，重新省視孕育自己成長的土地；並詮釋出屏東東港在地人如何將「地、神、人」揉合在地特有人文風情。《虛擬烏托邦》讓觀眾感受電玩的烏托邦不再是虛擬娛樂世界，電競運動逐漸擺脫刻板印象，成為全民運動及重要遊戲產業的故事！

大傳系四年級徐羽彤說，畢展主題「一寸之步」代表在畢業前夕展現4年所學專業是很寶貴的經驗！他們組別以電視新聞專題《蔦》帶領觀眾進行台灣生態之旅、瞭解鳥類棲地環境。融入自然並非易事，尤其鳥類動向不易掌控，但歷經無數次上山下海，順利拍攝並呈現成果，期望透過作品讓更多人關注與反思台灣自然生態變遷。

紀錄片《籬岸邊境》呈現懷著夢想，展現堅毅特質的女性社造工作者，在嘉義東石漁村，透過自己力量推動社區經營、關懷偏鄉新住民的故事。《日常工事》詮釋終日為家庭辛勞與付出的工人，重新審視與孩子的關係，也反省與所愛的人相處之道。

凸顯家庭相關議題的劇情片《盼你好好》刻畫因一場車禍導致家庭陷入困境，祖孫關係產生劇烈變化，進而逆轉困境，乘風再起；《水星少年》則敘述青少年面對同儕欺負與教養院生活，從失序人生重回正軌的故事。

電視節目《職想找到你》邀請5位不認識且不同職業的來賓在旅途中，運用專長克服困境，並解開與職業相關的謎題。大傳系四年級陳鈞幃表示，畢展製作過程中很辛苦，從中也獲得成就感，更有自信面對未來職場。

新媒體複合式網站「練跡青年」記錄3支具潛力的國高中排球、女籃及舉重運動隊伍的成長軌跡，也帶領讀者認識台灣基層運動發展型態，同時感受學生的運動熱血基因。「疫外星球」網站則透過10個主題，記錄疫情下的各行各業、人生百態，同時剖析後疫情時代改變的生活樣貌。