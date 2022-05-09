新光金控旗下元富證券，全面性發展多樣化投資服務，9日推出T+0賣股當天即變現服務，為首波提供該項服務的券商。對投資人來說，只需支付少許的利息費用就可以提早兩天拿到股款，縮短交易時間差。投資人事先完成風險預告書簽署，賣股當日線上申請只需1步驟，當天盤後定價交易結束後的1小時內，款項即會撥入申請人的銀行交割帳戶，大幅提高資金調度的靈活性；對券商而言，有助於提高市場流動性，增加新種業務發展空間，是一個雙贏的局面。

過往，券商辦理「不限用途款項借貸」的擔保品範圍，僅包括五項：上市櫃有價證券、投信基金或期貨基金受益憑證、政府債券、黃金現貨、經主管機關核准的擔保品，這次新增「應收在途交割債權」。所謂「應收在途交割債權」是指投資人把賣出股票後兩天（T+2）可以拿到的股款，先拿來做擔保品抵押給券商，再由券商先墊付股款給投資人，讓投資人當天即可拿到股款，資金的運用更為即時。

元富證券同步推出客戶回饋，只需5分鐘完成線上開戶，就可參加「超殺5重送活動」，6月30日前，線上完成開立台股及複委託帳戶並達成任務，最高可獲得438元等值獎勵；每月交易滿額10萬，月月再抽價值10萬元Dyson豪華家電組、10萬禮券等好禮；此外，與新光金控共同舉辦「新光Earth Day 你減碳獎加倍」活動，5月31日前元富證券客戶只要透過行動達人APP下單，就有機會獲得Gogoro及HP環保筆電等大獎，7月31日前來元富投資美股好Easy！美股指定標的交易手續費只要3美元。

另外，搶攻台股客戶，更祭出豪華好康優惠，於今年3月起推出「2022開啟享富之路」開戶交易滿額送活動。針對新開立證券戶且活動期間累計證券成交金額達新台幣500萬元，即送5,000元禮券；老朋友回娘家，活動期間累計證券成交金額達新台幣100萬元，即贈回娘家獎勵金500元禮券。禮券可用於王品集團旗下餐廳、家樂福、7-ELEVEN、遠東百貨、SOGO百貨等通路使用，等同招待客戶享用豪華大餐，讓客戶投資與生活並重，在投資之餘也能享受生活中的美好。