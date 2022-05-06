國內疫情嚴峻，連帶影響民眾的旅遊意願，一名旅館櫃台人員抱怨，有客人入住當天突然要求免費取消訂房，理由竟是因為當天公布的確診人數破萬，認為不適合旅遊，讓他相當無奈，網友則直言，疫情不能拿來當藉口，建議他們按照規定辦事即可。

一名在旅館擔任櫃檯人員的網友3日在臉書粉專「靠北住宿2.0」發文指出，有位客人在本土確診個案達6000多例的那天，預定3天後的房間，不料當天對方竟要求他們免費取消訂房，只因當天確診個案破萬例，覺得不宜旅遊，讓他相當為難。

他無奈表示，若對方認為確診個案破萬例不適合出遊的話，「那確診人數6000多時訂房的心態是？」他也好奇，其他業者遇到類似情況時會如何應對，「這種時候旅館該全額退款嗎？」意外掀起討論。

多數網友建議按照規定走，不用理會該名客人取消訂房的理由，「照規定走，不然規定是用來幹嘛的」、「照規定，幾天前取消訂房，按比例退款」、「按規定走即可，大家都是活在疫情下好嗎」、「想蹭免費的人，什麼理由都有，一切按規矩辦事即可」。

也有同行直言，「疫情也不是第一天了，這不能當藉口，這兩年本來就該做好心理準備」、「不能拿疫情當藉口，疫情已經一段時間了，而且是一個不確定性的狀況，客人訂房了就要自己承擔這個風險，想清楚再訂」。