新光金(2888)旗下元富證券全面性發展多樣化投資服務，今日推出T+0賣股當天即變現服務，為首波提供該項服務的券商。對投資人來說，只需支付少許的利息費用就可以提早兩天拿到股款，縮短交易時間差。投資人事先完成風險預告書簽署，賣股當日線上申請只需一個步驟，當天盤後定價交易結束後的1小時內，款項即會撥入申請人的銀行交割帳戶，大幅提高資金調度的靈活性；對券商而言，有助於提高市場流動性，增加新種業務發展空間，是一個雙贏的局面。

過往，券商辦理「不限用途款項借貸」的擔保品範圍，僅包括五項：上市櫃有價證券、投信基金或期貨基金受益憑證、政府債券、黃金現貨、經主管機關核准的擔保品，這次新增「應收在途交割債權」。所謂「應收在途交割債權」是指投資人把賣出股票後兩天(T+2)可以拿到的股款，先拿來做擔保品抵押給券商，再由券商先墊付股款給投資人，讓投資人當天即可拿到股款，資金的運用更為即時。