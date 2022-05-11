櫃買中心11日表示，為利投資人瞭解興櫃公司之營運狀況，配合興櫃公司110年度財務報告之公告，將於5月16日下午2點舉辦「興櫃公司業績說明會」，本次說明會採線上直播方式，投資人可踴躍參與。

本次說明會邀請三家具特色興櫃公司，分別為提供細胞治療相關產品委託開發暨製造服務之樂迦再生科技公司（6891，興櫃戰略新板）、從事軟式隱形眼鏡製造及銷售之望隼科技公司（4771，興櫃一般板）、以及從事零售產業智慧化整合服務平台之騰雲科技服務公司（6870，興櫃一般板）。該三家公司經營團隊將線上說明最新財務業務資訊及產業概況。

樂迦再生科技公司為研發細胞治療相關產品委託開發暨製造服務，109年度及110年度營業收入均為零，稅後淨損分別為6.3萬元及3,451萬元，每股虧損分別為0.63元及0.27元。

望隼科技公司從事軟式隱形眼鏡製造及銷售，可自行設計生產多種不同含水量、透氧量與不同鏡片功能之拋棄式隱形眼鏡，109年度及110年度合併營業收入分別為8億5,514萬元及14億1,968萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為1億4,636萬元及2億3,413萬元，每股盈餘分別為2.93元及4.51元。

騰雲科技服務公司主要以軟體服務為核心，提供零售產業平台服務，以整合相關技術、串接資訊流、金流與物流服務。109年度及110年度合併營業收入分別為2億9,997萬元及3億7,600萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為2,246萬元及4,901萬元，每股盈餘分別為1.54元及3.22元。

有關該三家公司相關簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，並可於說明會當日中午12點前於活動網頁輸入提問之內容，另發表會之影音檔亦將於說明會結束後，置於櫃買中心網站影音專區（網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁/最新訊息/櫃買影音」），可供點閱觀看。