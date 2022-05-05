寬頻、連接和基礎建設市場提供射頻（RF）、類比與混合信號積體電路供應商美商邁凌科技公司（那斯達克股票代號：MXL）和NAND Flash控制晶片大廠慧榮科技（那斯達克股票代號：SIMO）共同宣布雙方達成最終協議，並由美商邁凌科技依約透過現金與股票交易收購慧榮科技，合併後公司企業價值將達80億美元。

消息宣布後，雙方美股開盤後股價兩樣情，慧榮科技股價開盤後大漲超過15％，不過邁凌科技股價下跌約17％。

在此項併購案中，慧榮科技的每股美國存託憑證 (相當於慧榮科技的4股普通股) 均將獲得93.54美元現金以及0.388股之美商邁凌科技普通股，相當114.34美元。此一策略事業合併後，預期將帶動轉型性規模優勢，創造多元技術組合，大幅拓展合併後公司的整體潛在市場，並創造獲利穩健、現金流量充沛的半導體企業領導者。

收購完成後，合併後的公司將具備高度多元化的技術平台，在寬頻、連線、基礎建設與儲存設備的終端市場上擁有強大的地位。美商邁凌科技的射頻、類比/混合訊號與處理能力，結合慧榮科技領先市場的NAND Flash控制晶片技術，將完成全面的技術堆疊，充分掌握端對端平台的全面功能。

更將加速開拓企業、消費與其他諸多相關市場的成長。年度合併營收則可望突破20億美元，同時憑藉技術廣度的支援，整體潛在市場機會達150億美元。

美商邁凌科技董事長兼執行長Kishore Seendripu博士表示，今天的公告慶祝了兩家公司決議合併的里程碑，十多年來兩公司在各自產業的重大創新成就可謂有目共睹。

Kishore Seendripu指出，合併後的公司規模擴大，在半導體產業造就了業績超過20億美元的新巨擘，經營同時橫跨了一系列多樣化的終端市場，地位與版圖均不容小覷。美商邁凌科技已經展現了強大且成功的整合佳績，並且期待這次合併持續推動強勁成長、不同凡響的營業利益率與豐碩現金流。

慧榮科技總經理兼執行長苟嘉章則說，這20年來，我們創建並壯大了慧榮科技，致力於推動創新，與所有的重要客戶齊心合作，也支援了我們廣布世界各地的同事。