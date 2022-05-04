中美混血滑冰運動員「谷愛凌」擁有超高人氣，在2022北京冬奧拿下2金1銀好成績，一躍成為體壇上的閃亮新星，身兼模特兒身分的火辣外型條件，也令她成為時尚界的寵兒。日前她也受邀出席時尚盛事MET Gala，紅毯上一襲低胸馬甲驚豔全場，氣勢絕不讓時尚界紅星們專美。

一年一度的時尚盛事MET Gala（美國大都會藝術博物館慈善晚宴）於紐約時間2日晚上6點（台灣時間3日早上6點）登場，可說是時尚界最注目的盛會之一，吸睛程度不下奧斯卡金像獎。今年主題為「Gilded Glamour」（鍍金魅力），贊頌200年前的美國淘金熱潮，眾明星們無不以獨特的設計與想法爭奇鬥艷；其中超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）用金漆塗滿雙峰的「類裸體」造型吸睛，成為網路最熱議嬌點之一。

而谷愛凌也不讓一眾明星專美於前，她稍早於美國時間3日晚間（台灣時間4日凌晨）也在自己的IG分享受邀出席MET Gala的美照，只見她將一頭中長髮挑染金色，身穿黑色皮質無肩帶低胸馬甲亮相，短裙襬搭配黑色長靴高跟鞋，露出香肩、鎖骨、美胸及雪白大腿，小禮服走紅毯富有青春活力，也成為媒體記者圍拍的鎂光燈焦點；她還與一眾出席明星們排排站合照，展現出的穿搭氣場絲毫沒有被比下去。

谷愛凌說她經歷了一個夢幻的夜晚，感謝時尚界好友及LV將她納入這個美麗大家庭，等不及再次看到可愛的大家。網友看了讚道：「美得驚人啊~」、「棒呆了」、「愛妳，妳是最棒的」、「超美」、「妳看起來好辣」、「地表最美」、「超級谷愛凌」，不到一天獲得13萬讚。