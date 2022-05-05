民進黨籍口湖鄉長林哲凌5日宣布退出民進黨，強調為杜絕政治操弄、還民進黨1個公道，因此決定退黨。

林哲凌因鄉長任期將屆，今年底將轉換跑道參選雲林縣議員，已獲民進黨提名。日前民進黨籍雲林縣議員顏旭懋因涉毒品案，遭檢方求處無期徒刑，民進黨雲林海線黨公職本月1日前往朝天宮宣誓反毒反黑，林哲凌雖獲邀但並未現身，不過仍遭指貪污受賄。

林哲凌表示，他所遭遇的官司案件，沒有擊敗他，且讓他更加堅強堅定，然而，當他發現已經有政客、特定媒體以他為工具，藉以打擊民進黨，亟欲從中獲取政治利益，心中深感遺憾，因此決定退黨以杜絕政治操弄，也還給民進黨1個公道。

林哲凌指出，當他成為有心人士的政治提款機，因為他個人的事，而傷害了民進黨，這是他最最不忍的。此刻，他須要的是這樣的擔當與勇氣，更須要大家對他的信任，他會持續努力捍衛自己的清白，即使退黨，也會參選縣議員。

林哲凌涉嫌自2019年10月起，利用光電系統業者在土地取得與施作期間遭居民、養殖業者圍路抗爭時，假借職務向太陽能光電業者索賄，去年4月雲林地檢署聲押獲准，8月依貪汙、財產來源不明等罪嫌提起公訴，移審法院後裁定100萬元交保。

政壇人士指出，民進黨在雲林第6選區（北港區）提名3席縣議員參選人，包括林哲凌，林哲凌決定退黨參選，將讓選情有所改變。民進黨雲林縣黨部則表示將開會討論，決定是否補提名。