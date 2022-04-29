大陸互聯網監管風暴或將和緩，據傳為了使大型科技公司在提振經濟放緩方面發揮更大作用，官方將在中共中央政治局會議後與科技企業座談，並賦予互聯網平台更大作用以幫助支撐陷入困境的經濟。

南華早報引述消息人士透露，官方與大型科技公司預計將於「五一」假期後登場。市場預期，此舉顯示政府有望停止對科技行業的全面監管打壓。

消息指出，監管單位將向企業保證，不再要求整改或處以意外罰款，對象包括阿里巴巴、騰訊、美團以及字節跳動等，且最早將於本周末召開一次聯合監管會議，讓所有監管機構達成一致意見。

此外，會議將向科技公司傳達關鍵資訊，希望企業在受疫情打擊的經濟之中，努力發揮作用，例如發放消費券等。

中共中央總書記習近平29日主持召開的政治局會議指出，大陸將推動互聯網平台經濟「健康發展」。會議強調，將規範對科技行業的控制，並制定具體措施支持該行業。