全球經濟面臨通貨膨脹的議題，美國聯準會今年已於3月和5月分別升息1碼(0.25個百分點)和2碼(0.5個百分點)，市場也預期後續美國將繼續升息，以抑制通膨重回近2%的水準。而隨著美元升息的腳步，國內銀行也陸續調升美元的牌告利率。台北富邦銀行公告全面調升美元牌告利率，調升後1個月期定存年利率為0.5%，3個月期定存年利率為0.65%，6個月期定存年利率為0.78%，1年期定存年利率為1.18%。

除北富銀外，合庫銀也推出「五利全開」美元高利定存優惠專案，年利率最高可達2.2%！「五利全開」美元高利定存優惠專案，活動期間自111年5月16日至6月10日，若是透過網路銀行、行動網銀APP等交易方式，單筆只要達美金3000元起，即可享有三個月期年利率1%，六個月期年利率1.7%，一年期年利率2%的美元優惠利率；另外，如臨櫃以新台幣結購美金方式，單筆最低美金10,000元起，更享有三個月期年利率1.2%，六個月期年利率1.8%，一年期年利率2.2%的超優惠利率！

北富銀表示，今年以來通膨問題嚴重，升息期間投資市場波動度加大，定存為相對安全的短期資金去處。為了和民眾一起抗通膨，北富銀此次調升美元牌告利率後，3個月期和1年期定存牌告利率為民營銀行最優，相較其他同業有0.1-0.18%的差距，其他天期利率亦較多數同業為高。

除了調升美元牌告利率之外，北富銀也推出「虎利大發II」美元優利定存專案，即日起至5月31日止，透過北富銀行動銀行參與此專案的客戶皆可享美元優利3個月期定存年利率0.88%，以及6個月期定存年利率1.08%的優惠。