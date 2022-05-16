白家綺與吳東諺是演藝圈的模範夫妻，小倆口2018年結婚後陸續生下一兒女，雖然夫妻倆在日前雙雙確診新冠肺炎，不過白家綺和吳東諺都抱持正能量面對，白家綺還在昨（15日）首度公開2年前拍好的婚紗照，只見白家綺身穿細肩帶前後深V白紗，她不只放送白嫩肌膚，美胸也呼之欲出，婚紗照實在美翻。

照片中，白家綺身穿細肩帶前後深V白紗，她不只放送白皙美背，當白家綺彎腰側身對著吳東諺磨鼻子時，她的美胸和深邃事業線也跟著呼之欲出，而白家綺還身穿另一套蕾絲鏤空婚紗，讓她水嫩肌膚全都露，幸福的白家綺還手捧著一大束鮮花露出燦笑，畫面散發滿滿幸福氛圍。

白家綺分享婚紗照的同時，她也曬恩愛說：「人生不可能只有幸福和開心，但有你（吳東諺）一起面對讓我很安心」，白家綺幸福說：「我每一次看到這些照片，嘴角都會不由自主的上揚，真的好喜歡」。

38歲白家綺2016年和吳東諺合作《我的老師叫小賀》擦出愛火，兩人在2018年雙喜臨門，宣布懷孕和結婚，白家綺帶著一對女兒和吳東諺共組家庭，兩人婚後陸續生下一對兒女，幸福組成一家六口。而小倆口並在2020年3月拍婚紗，原本預定在當年6月補辦婚宴，但最後受行程和疫情影響，兩人決定等疫情穩定後，再擇期舉辦。