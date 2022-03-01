惠賢校長致贈開幕紀念品。（輔英科大提供／洪靖宜高雄傳真）

輔英科大健康事業管理系碩士班生吳美儀，因瞭解到偏鄉照護資源較為缺乏，以所學專業來到大旗美成立唯一獨立型態居家護理所「幸福居家護理所」，提供居家護理、居家醫療服務，繼而成立居家式長照機構，提供居家服務、居家喘息服務，積極推動多元長照服務項目包含醫事C長照巷弄站、交通接送、營養餐食等服務，今年續開「幸福多元照護館」和「熟齡健身俱樂部」，擴大服務範圍。

輔英科大表示，美濃區境內九成多屬客家人，偏鄉面臨人口外移窘境，去年人口數不足3萬8000人，65歲以上長者1萬400多人，占比約27％，老人照護問題嚴竣。而輔英健管系碩士班二年級生吳美儀，因為父親中風臥床10多年，她深知照顧病人的辛苦及主要照顧者負荷問題，四年前以所學專業，勇闖美濃偏鄉開設獨立型態醫事單位「幸福居家護理所」，希望為行動不便長者打造幸福園地，如今照服員、護理師等約50多位。

在健管系師長加持協助下，今年續開「幸福多元照護館」和「熟齡健身俱樂部」，2月22日正式開幕，擴大服務範圍。熟齡健身俱樂部與一般坊間健身房不同，以油壓式環狀阻力訓練器材為主，適合女性及長輩安全運動，來增強復能，促進健康，以達延緩失能。

輔英科大校長林惠賢稱許吳美儀運用所學照護偏鄉長輩，同時把員工當家人，團結一心為長照奉獻；健康事業管理系副教授包怡芬表示，吳美儀最為人稱道的是，她深知偏鄉長輩常疏忽足部自我照顧的重要性，常出現指甲修剪不當、糖尿病足、凍甲、足部傷口潰爛等問題，而導致依賴程度、照顧負荷增加，即參加受訓取得足部護理相關證照，再指導團隊一同學習，以提升民眾對於足部照護能力，如今吳美儀帶領的足部護理團隊，在美濃區有口皆碑。

「預防重於治療！」吳美儀也感謝輔英師長們的教導與協助，她希望員工未來也能到輔英深造，精進高齡長期照護及健康事業管理專業，造福更多偏鄉長輩。