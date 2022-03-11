台灣邁入高齡社會，為減輕醫護負擔，台北醫學大學護理學院獲企業捐贈總價值逾360萬的「智慧化24小時安全健康自動巡房系統」，未來將導入教學端與醫院臨床端，協助醫護運用智慧科技，落實精準照護、提高照護品質及效率。

根據統計，台灣目前約有76萬名失能、失智及身心障礙者，預估2026年失能人口將突破百萬人。面對超高齡社會的來臨及疫情的衝擊，如何減輕醫護照護壓力、減少感染風險，就變得相當重要。

「智慧化24小時安全健康自動巡房系統」，是利用只有2mm的智慧光纖照護薄墊，可放置在枕頭下、床單或床墊底下，因無電磁波不需要穿戴，可24小時即時偵測病患的呼吸、心跳、睡眠等各種生理狀態變化，一旦出現異狀，會發出警訊通報醫護，及早介入處置。

疫情期間，甚至可提供零接觸遠端即時監控、異常通知、健康提示、離床翻身提醒和睡眠活動紀錄。這套系統更榮獲全球百大科技研發獎等相關獎項，並被聯合國列入全球COVID-19創新報告，與莫德納、嬌生、AZ等疫苗並列。

台北醫學大學護理學院院長周桂如說，非常感謝第一健康董事長王義郎、滙嘉健康董事長楊淑貞兩人的愛心，這套系統適合用於護理之家及失智症照護等長照機構，未來也可用在學校的智慧模擬病房，供護理學生實習。