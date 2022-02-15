台中市警察局太平警分局新平派出所自2016年6月落成啟用後，由於外觀新穎，成為民眾打卡熱點，也有多支國片來此取景。（馮惠宜攝）

台中市警察局太平警分局新平派出所自2016年6月落成啟用後，因為外觀酷似樂高積木派出所，也有網友譽為鋼彈基地，國片「殺手不笨、「影子背後」都看中其新穎的外觀而來此取景，陸續還有5部影視作品來此場勘。

位於太平區中山路、環中路口的新平派出所2016年6月15日落成啟用，其外觀新穎、乍看像是樂高積木打造的派出所，也有網友將之戲稱是鋼彈基地，落成之後經常有民眾來此打卡，近年更多多支國片來此取景。

新平派出所所長徐文森指出，新建派出所土地面積約527坪，建築物地下1層、地上3樓，總樓板面積約587坪，整體採綠建築概念打造，外觀採用白、橘、灰3色調為主軸，尤其建築最顯目的橘色腰帶，是取材太平在地特產：枇杷，沒想到卻因此被民眾聯想成是積木或鋼彈ｈ的元素，吸引民眾來此打卡，也成為舉辦各項警政宣導活動最佳場所。

落成啟用以來，由元介、安心亞、納豆等人主演的「殺手不笨」，就相中其新穎的建築外觀及內部整體空間都符合劇情需求，來此取景拍攝；而去年9月上映，由王鈞浩、吳東諺、謝承均、白家綺主演的「影子背後」也因其建築新穎來此拍攝；雖然兩支片子並非以警察故事為主軸，但劇情中有警察偵訊畫面，就以該派出所為場景進行拍攝，據悉還有5部電影製作團隊陸續來此場勘。