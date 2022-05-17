車用訂單強勁，且大陸上海加速復工，導線架廠順德(2351)第2季訂單狀況良好，順德表示，目前客戶訂單強勁，第2季營收可望季增兩位數，毛利率及獲利也會比第1季好。

順德近幾年將產品重心放在高技術門檻的車用導線架，隨著車用電子滲透率提升及電動車銷售進入高成長期，順德車用導線架占比年年攀高，雖然順德4月亦受到華東地區大規模封城停工生產略受影響，但IDM廠訂單強勁，順德4月合併營收無畏短暫停工攀升至10.26億元，為今年單月新高，累計前4月合併營收為38.16億元，年增13.19%。

順德第1季稅後盈餘為2.51億元，年增35.94%，每股盈餘為1.38元；從目前訂單來看，順德預估，第2季營收可望季增兩位數，毛利率及獲利也會比第1季好。

順德表示，目前車用客戶訂單強勁，隨著新產品陸續量產出貨，今年車用產品占電子事業比重將攀升至46%，佔整體營收比重亦將達39%，全年業績展望樂觀。