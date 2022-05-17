台股今天在台積電(2330)、聯電(2303)穩盤下，大盤指數重回「萬六」，新台幣匯價也在午盤掙脫29.8元泥淖，以29.744元，升值7分暫收。新光台灣高股息基金擬任經理人南震杰表示，台股在高通膨、升息環境下，加上年初俄烏戰爭、新冠疫情影響，台股加權股價指數已逐步反應市場利空，後續受到通膨持續擴大影響，需求有減弱風險，利率上升帶動期望報酬率上升，同期間企業獲利受到需求減少影響，獲利成長可能停滯，預估指數區間為大箱型整理格局。

午盤匯價雖然小升，但今年以來新台幣仍貶值逾5%，外資自2022年年初至5月13日止，累計賣超為7829.42億元。南震杰認為，指數要大漲不易，但也不致於大跌，僅維持橫盤整理行情，雖然台股現階段乏善可陳，但隨除權息旺季即將來臨，高殖利率股蠢蠢欲動，市場預期，今年上市櫃公司整體現金股利將創2.7兆元歷史新高，在台股行情大漲不易下，個股價格順勢整理，反而進一步拉高整體殖利率表現。

南震杰強調，在低利率、高通膨的大環境下，台股往年企業股利發放率逐年成長、今年更具備強勁現金股利水準，加上台股現金殖利率居4.2%冠全球，目前本益比回落至12倍上下，屬於長期平均偏低的水準，目前台股更是物美價廉，擁高股息題材的績優股票，更吸引低接買盤陸續回籠。

南震杰預估，今年台股行情於下半年將有所表現，行情轉折的關鍵除俄烏戰情有望進一步進展後、隨5、6月美聯準會啟動升息後，下半年升息對金融市場影響也有望告一段落，影響行情震盪機會減弱，樂觀展望下半年走出波段行情，不論跌深電子股或受惠疫情解封、重返生活常態的傳產股，及升息環境下的金融股，都有機會見到利空出盡。

以產業面來看，南震杰看好電子股上游，例如：半導體類股，包括矽晶圓、IC設計、ABF載板，產業前景十分樂觀，將支撐台股基本盤表現；在非電族群上，航空股迎8月國內解封商機、金融股受惠利率上漲、及塑化股有高油價帶動，傳產股基本面將出現轉機，除基本面佳產業外，台股遇到區間震盪期間，通常具高股息題材的個股，代表企業願意將股利配發給股東，股價具股息保護，更容易受資金青睞。

6月13日將募集的新光臺灣高股息基金，分為累積型、月配型兩種，投資特色是主動管理，卻擁有彈性基金費率設計，規模成長達一定金額後的基金費用率，與一般高股息ETF相同，適合投資人選擇累積型，作為長期投資工具，例如退休準備金，是今年國內投信第1檔推出的高股息台股基金。