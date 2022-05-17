儘管運能減少，美國聯合航空（United Airlines Holdings Inc）周一仍上修本季營收預測，突顯出正蓬勃復甦的旅行需求。

周一盤後，聯合航空股價上漲3.31%，報44.98美元。

受惠於需求環境持續改善，聯航現在預期每座位里程（per Available Seat Mile）總營收將較2019年同期成長23%～25%，優於先前預估的成長17%。

上個月，聯航表示營收可望在截至6月的季度創下歷史新高，將有助於重拾獲利。

雖然訂票激增主要由觀光客推動，但重啟辦公室和放寬邊境管制亦提振航空業前景。

聯航上周表示今年將擁有疫情爆發以來最繁忙的夏天，預計在7月4日假日期間，將有近530萬人搭乘聯航航班。

強勁的消費者需求亦有助於聯航等航空公司應付不斷飆漲的燃油成本。過去一年來，燃油成本已經翻漲一倍多。

聯航亦將本季燃油費用預測調升17%，與第一季相比將增加約40%。

聯航表示，非燃油營運費用也將超出先前預期，但仍看好調整後營業利益率達10%。

該公司已經調整其提高運能的計畫，但仍預估本季運能將比疫前水準減少14%。