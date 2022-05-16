高盛銀行以Jan Hatzius為首的總經研究團隊周日出具最新報告，將美國今年經濟增長預測從2.6%下修至2.4%，並將明年成長預測從2.2%下修至1.6%。

報告指出，這是壓低薪資漲幅、使通膨回落至聯準會設定之2%目標必須經歷的增長放緩。

儘管如此，這家華爾街大行並不認為美國失業率將急速升高，報告指出，當職缺率像現在這麼高時，這個抑制通膨的過程會使職缺率降得比較快，而失業率升得相對緩慢，該銀行預估美國失業率在未來幾個月降至3.4%，到2023年底才會升至3.7%。

Hatzius表示，高漲的通膨與利率上揚已經影響消費者支出力道，該團隊預估美國的服務類支出將在5、6月放緩，而零售支出可能在5月陷入萎縮，因此將美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率預測從2.9%下修為2.5%，不如市場預測均值（增長3%）。

儘管如此，Hatzius表示，美國家庭高達2.5兆美元的超額儲蓄、穩健的就業增長，以及薪資的增長動能強勁等因素，仍將給美國的消費支出帶來提振。