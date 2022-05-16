豐興(2015)周一(5月16日)開出本周內銷盤價，盤價連四周走跌，本周豐興國內廢鋼收盤價每噸下跌500元，鋼筋基價每噸下跌500元，廢鋼、鋼筋連四周下跌，型鋼產品基價平盤，再度轉平盤。後續正面訊號亮燈是否止跌？豐興莊文哲表示，仍需看國際原料。

盤價跌勢延燒，回顧上次5月9日盤價，上周豐興廢鋼、鋼筋連三周下跌，國內廢鋼收盤價每噸再下跌300元，鋼筋基價每噸下跌400元，廢鋼、鋼筋連三周下跌。型鋼產品基價每噸也下跌800元，終結連六周平盤。

國際原料價格續跌，買氣受到影響，本周豐興廢鋼收購價每公噸下跌500元至1.3萬元，鋼筋從2.38萬元續降至每公噸2.33萬元，廢鋼、鋼筋連4周下跌，型鋼產品基價則持平至2.86萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌勢持續，本周從每公噸535美元續跌為497美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價由475美元續跌至每公噸450美元，日本2H廢鋼、美國貨櫃廢鋼連6跌，澳洲鐵礦砂也由每公噸136.25美元轉跌至128.4美元，呈現連2跌。

上海解封可望啟動復甦需求，以及六月起夏季限電措施，鋼廠估走向減產階段，是否會激勵買盤、推升盤價？豐興莊文哲表示，這都是正面訊息，有助於營造觀望買盤進場。但他仍認為還是要看國際原料本周是否止跌。