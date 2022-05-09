受到國際廢鋼原料價格大跌影響，豐興（2015）9日開出的本周盤價，全面調降廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，依序每公噸降300元、400元及800元。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為13,500元、鋼筋每公噸牌價為23,800元、型鋼每公噸牌價為28,600元。