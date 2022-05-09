豐興全面調降本周盤價 每公噸降300～800元 12:562022/05/09 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格大跌影響，豐興（2015）9日開出的本周盤價，全面調降廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格，依序每公噸降300元、400元及800元。 豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為13,500元、鋼筋每公噸牌價為23,800元、型鋼每公噸牌價為28,600元。 豐興調降本周廢鋼、鋼筋價 每公噸降300～400元 平穩雙機制及調降貨物稅 汽柴油各降0.1元 #豐興 #本周盤價 #每公噸降 #依序 #調降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興 本周內銷盤價調降 04:102022/04/26 證券．權證 雙北娛樂稅不同調 葉元之促調降 04:102022/05/04 地方新聞 鋼管雙雄5月內銷價 全面調漲 04:102022/04/27 證券．權證 桃有線電視費只降10元 民眾無感 04:102022/05/04 地方新聞 雙北娛樂税不同調 葉元之促市府分階段調降 15:222022/05/03 生活 《鋼鐵股》買氣觀望 豐興廢鋼、鋼筋連3周跌 12:282022/05/09 財經 快篩實名制明上路 賴清德呼籲民眾不囤積、依序購買 18:072022/04/27 政治 《商情》原料表現不佳 國內廢鋼、鋼筋調降 11:392022/04/25 財經 燁聯調降不銹鋼產品價 這系列每公噸降2千 15:422022/04/28 財經 面板雙虎 內外資砍目標價 04:102022/04/28 證券．權證 5月盤價 唐榮降華新升 04:102022/04/30 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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