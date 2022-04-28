燁聯調降不銹鋼產品價 這系列每公噸降2千 15:422022/04/28 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）28日開出5月份內外銷盤價，結果漲跌互見，其中內銷價格，430和304系列產品每公噸調降1,500～2,000元，只有316系列合金產品附價每公噸大漲3,000元。外銷價格，每公噸調降50～70美元，但316系列合金產品則每公噸上漲100美元。 燁際表示，受到新台幣貶值影響，進口原料成本仍高，但考量下游客戶受到高運價和船期不穩等因素影響其接單節奏，因此為延續下游接單動能，決定自行吸收成本漲幅，並適度調降價格。 鋼鐵人爽過五一 加薪領紅包 鋼管雙雄5月內銷價 全面調漲 #燁聯 #不銹鋼 #每公噸調降 #合金 #調降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐興調降本周廢鋼、鋼筋價 每公噸降300～400元 11:422022/04/25 財經 油價連5降 明起國內汽、柴油各調降0.3元 12:252022/04/24 財經 《半導體》聯發科法說後 8外資說法一次看 10:582022/04/28 財經 不銹鋼大廠 5月盤價拚平盤 04:102022/04/28 證券．權證 合錩不銹鋼加工 強打一條龍服務 04:102022/04/19 產業特刊 豐興 本周內銷盤價調降 04:102022/04/26 證券．權證 穩得開發鈷基超合金材料 獨步 04:102022/04/19 產業特刊 扭轉業績頹勢 派樂騰 調降產品售價 04:102022/04/16 全球財經 產官機構 大秀成果搶商機 04:102022/04/21 財經要聞 國泰金控大調查 國人物價信心急降 仍看好股市 04:102022/04/21 財經要聞 《商情》原料表現不佳 國內廢鋼、鋼筋調降 11:392022/04/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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