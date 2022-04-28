不銹鋼龍頭廠燁聯（9957）28日開出5月份內外銷盤價，結果漲跌互見，其中內銷價格，430和304系列產品每公噸調降1,500～2,000元，只有316系列合金產品附價每公噸大漲3,000元。外銷價格，每公噸調降50～70美元，但316系列合金產品則每公噸上漲100美元。

燁際表示，受到新台幣貶值影響，進口原料成本仍高，但考量下游客戶受到高運價和船期不穩等因素影響其接單節奏，因此為延續下游接單動能，決定自行吸收成本漲幅，並適度調降價格。