廣安老人養護中心董事長林偉峰捐贈20萬元給市府，作為獨居長輩防疫工作之用。（新北是社會局提供）

新北市疫情嚴峻，且全台長照機構淪為疫情重災區，因此新北市長侯友宜今（16）日上午，特別到五股老人公寓訪視，關心長照機構防疫整備和因應措施。侯友宜表示，在4月中旬，市府已透過新北市長照協會，協助機構購買2萬劑快篩劑，近日也將在提供4.6萬劑，以及N95口罩、血氧機、防護衣、酒精等防疫物資，協助機構共度難關。

侯友宜表示，新北市人口為全國之最，長照機構和護理之家合計318家也是全國最多，其中共有16436名住民，而在這波疫情再起之際，長輩們的照顧也是重點之一，所以新北市就與長照協會和住宿型機構開過2次應變會議，並訂有SOP和成立LINE群組，以隨時回應機構的需求。

侯友宜說明，由於快篩劑幾乎都被中央徵收，但市府初期協助購買2萬劑，近日內將再免費提供4.6萬劑，只要快篩陽，就視同確診因應，並立即啟動分艙分流和遠距視訊就診，經醫師診斷評估後，若有需就要立即給藥，必要時還有綠色通道，協助快速就醫。

另外，為感謝市府在4月份協助購買2萬劑快篩試劑，協助長照機構共度難關，廣安老人養護中心董事長林偉峰特別捐贈20萬元給市府，支持社區獨居長輩的防疫工作。