疫情延燒，桃園市政府15日由市長鄭文燦主持防疫專案會議，他指出，依國外經驗Omicron病毒在長照機構會造成一定比例的死亡個案，為此市府也加強協助各長照機構防疫作為，提供抗病毒藥物和快篩試劑，爭取黃金治療時間。

鄭文燦表示，社會局負責的長照機構累計有253人確診，衛生局負責的長照機構、護理之家則有89人確診，針對公費長照機構無論住民或工作人員皆會發放每人2劑快篩，私立長照或護理機構若有發生確診狀況，市府也會支援每人1劑快篩。

鄭文燦提及，由於住宿型長照機構住民多為65歲以上且有共病、體質較脆弱，針對確診者的密切接觸者，只要機構經過合約醫院醫師評估「投藥利大於弊」者，可開立處方箋進行投藥，衛生局會支援抗病毒藥物。

鄭文燦說，市府另也針對弱勢家庭，如中低收入戶、獨居老人、街友等提供公費快篩，此外，因復興區公所藥局快篩實名制有數量上限，復興區衛生所會有備用快篩，以提供給有需要的居民使用。

防疫關懷包快易通啟用2天，鄭文燦直呼成效良好，可做到當天居隔當天領取，市府推動雙軌制，13、14日累積領取數量已達1萬1584包。確診者可委託非同住親友攜帶確診者身分證或健保卡，以及確診者「健保快易通」PCR確診陽性證明至現場領取防疫關懷包，另也可以到桃園市民卡LINE官方帳號中先預先登記，可跨區領取非常方便。

鄭文燦另也統計桃園12日的PCR採檢能量，各醫院、診所及社區採檢站共採檢1萬7164位，其中9318人為陽性，陽性率54.29％。其中社區採檢站採檢4949位，其中3941人為陽性，陽性率79.6％，呼籲快篩陽性的民眾可優先前往桃園巨蛋體育館「快篩陽性綠色通道」專用站，分流採檢能量。