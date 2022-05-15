國內疫情爆炸，指揮中心表示，高峰預估落在5月20日到5月底，可能單日確診達到10萬例，精神科醫師沈政男表示，80歲以上族群是共存成敗關鍵，更坦言其實家中若沒有80歲以上老人家，不用急著快篩，反而快篩了以後，煩惱才多了起來。

本土個案連3天破6萬例，沈政男昨在臉書表示，現在有一個詭異的問題，如果這就是台灣疫情的頂點，狀況會是如何？難道台灣連單日新增10萬例確診，都不會達到嗎？其實再看幾天，狀況會更明朗，根據指揮中心預估，高峰預估在5月20日到5月底。以新加坡為例，本來預估高峰是5萬，結果只有不到2萬，就因隨著疫情延燒，大家會怕，於是改變防疫行為，進而改變Rt值，但高峰發生的時間是預估準確的，而新加坡就是做了好多預估，才能事先準備好醫療量能。

沈政男表示，14日單日新增死亡達40例，是8天累積的數字，看起來有點校正回歸的味道，而如果每天都校正那麼多，對死亡率也會明顯拉高。現在台灣新冠死亡率約是萬分之3.2，如果是重症率約萬分之4.4。而韓國死亡率是萬分之13，台灣應該可以贏過韓國。

沈政男表示，其實從兩年多前開始，新冠防疫就是保衛老人家的戰爭，至於黑數的部分，14日中重症130人，沒有13日217例那麼多，代表即使有，也不是很嚴重。當然很多人快篩陽性也不會去做PCR，但中重症不可能不就醫，因此可以反映疫情狀況。

至於大家瘋搶快篩，沈政男表示，等過一陣子快篩貨源補上，就不是問題了。其實家中若沒有80歲以上老人家，真的不必太急著快篩，反而是快篩了以後，煩惱才多了起來。

對於有上班族說雖然很小心，還是染疫了，很擔心傳染給的家人，沈政男表示，會傳染給家人是難免的，除非你有兩間房子。如果家中沒有80歲以上老人家，不用太擔心，就是不舒服幾天就過去了。反之如果有，就要趕緊把老人家保護好，「雖然你不去內用與群聚，但同事會傳染給你，上班時間把口罩戴好，中午吃飯錯開，而且不要邊吃邊聊。」呼籲大家相互扶持，一起走過接下來的高峰期。