校園疫情資訊。（台東縣府提供）

確診者分流收治情形。（台東縣府提供）

5／16起可接種第四劑COVID-19疫苗對象。（台東縣府提供）

第四劑COVID-19疫苗相關資訊。（台東縣府提供）

台東各機構群聚事件報告。（台東縣府提供）

台東縣15日新增332名確診者，死亡2個案皆為機構住民。台東今日又爆出1間身障機構群聚事件，共3人確診。離島疫情仍未減緩，綠島今添5名確診，蘭嶼29名確診。

台東縣衛生局長黃明恩14日舉行線上疫情記者會說明，332名確診者中，264名民眾戶籍或居住地分在台東、68名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於11個月至87歲。其中有50例屬接觸者確診，社區感染人數為214人。確診累計3778人，匡列隔離共1689人。今日校園新增確診82生、13師，累計共603生、68師。

台東縣今日再添1間身障機構群聚事件，該機構12日有2名員工家屬確診，機構隨即針對該員工服務區域住民及職員全面快篩，累計共3名人員確診（1名住民、2名員工）。

台東養護機構群聚事件共3間：第1間機構，定期採檢PCR新增5住民確診，多為居家隔離期間陰轉陽，其中1人因高齡分流至醫院，其餘4人已於當天完成評估開立抗病毒藥物治療。截至目前累計確診154名（工作人員38名、住民116名）。

第2間養護機構則新增3名確診個案，個案累計19名（員工7名；住民12名）。第3間機構該區15日新增3住民發燒確診，目前累計4確診(1名員工;3名住民)。相關單位仍持續個案分艙分流管理、落實相關人員健康監測如有症狀即快篩，並依中央規定快篩陽即確診盡快通知醫院完成抗病毒藥物給予。此外台東馬偕某樓層病房群聚事件，今日無新增個案，累計共19人確診（病人9名、陪病6名、員工4名）。

此外，衛福部長陳時中15日一早緊急與各縣市視訊會議，台東縣由縣長饒慶鈴與衛生局長黃明恩參加，反映防疫工作困境，因台東陸續出現老人、兒少機構群聚確診案例，籲請中央撥補Ｎ95、防水隔離衣等防疫物資。另認同花蓮、台南所提出建議，針對軍中及大學單位應規劃確診人員收治場所，以避免確診個案自行返回居住縣市，未通知當地單位列管，造成社區風險。