新竹市15日新增1312例確診個案，今年以來共計累積8921例確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有81人，居家照護者為5934人、居家隔離者為837人。

衛生局指出，指揮中心宣布自5月14日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，除透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果即可通報確診，管道新增可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣、檢測片至診所或負責居家照護的責任院所請醫師確認，截至今日，竹市已有39家診所提供視訊診療服務，如有需求可先電話預約掛號。

另，民眾若自覺有症狀或快篩陽性，每周一至周五可自行前往新竹市社區篩檢站（上午9至12時、下午1時至4時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午9至12時）、馬偕醫院（下午1時至4時）、 南門醫院（上午9至12時；下午2時至5時），及「COVID-19指定社區採檢院所」，經醫師評估後PCR採檢，如有疑問，皆可電洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

此外，16日起將開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可於接種第3劑滿5個月後，接種第4劑，符合資格民眾可盡速至全市合約醫療院所或至新竹市疫苗施打預約平台預約接種。

市府也提醒，16日至20日竹市持續開設中正市場施打站，符合資格民眾可多加預約前往接種。