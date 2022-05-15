國內疫情持續延燒，台北市議員游淑慧今指出，北市校園確診人數早在10日破萬，其中未打疫苗的國小及幼稚園孩童佔6100餘名，是有打疫苗、國中以上學童的近2倍，市府卻不願做出停止到校上課的決定，既然市長柯文哲估疫情高峰將在5月23日到月底，那到底怎麼因應，還酸「柯式部署，市民都在等。」

游淑慧今在臉書表示，之前在教育委員會的專案報告中，她就要求教育局要考慮在疫情高峰期時，先暫時停止到校上課，改線上課程，尤其是12歲以下沒有打疫苗的孩子。

游淑慧說，停止到校上課的決定，不要放任各校自己決定，應該有教育局統一決定，避免短期內反覆停課復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。但教育局始終不願負起承擔的責任，導致校園感染狀況直線攀升。

游淑慧說，截至2022年5月10日晚上9時，校園師生確診人數已經破萬，達1萬890人， 其中學生計有1萬0093名，分別為幼兒園1794人，國小4331人，國中1580人，高中職2375人，非學機構13人；教職員則為797名，分別為幼兒園211人，國小222人，國中161人，高中職199人，非學機構4人。

游淑慧指出，而這個上升的斜率越來越陡，代表增加的速度越來越快。其中，沒有打疫苗的國小及幼稚園孩童約6100餘名，是有打疫苗、國中以上學童的近2倍，顯示沒有打疫苗、 沒有保護力的學童，他們的疫情狀況確實比較嚴峻。

游淑慧認為，暫停到校上課的決定，應該是為了「預防」疫情的擴散， 而不是等確診狀況嚴重以後再來停課，這樣根本來不及防疫，「既然柯市長預估疫情的高峰期會在5月23日到月底，那除了預言之外，台北市政府到底要怎麼因應？」

由於柯文哲昨抨擊立委蔣萬安提出的暑假提前的政策，還要蔣「不要亂喊、說清楚再講」。游淑慧質疑，柯每天都講很多話、酸很多人，但該看的數據、該做的政策，柯式部署，市民都在等，文末她也反酸「柯市長想清楚再講」。