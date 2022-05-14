英國發生一起悲劇疑似又為疫苗所致。一名母親去年（2021）接種AZ疫苗，過了24小時後，隔天早上正當她為自己9月大的孩子洗澡時突然暈倒，女嬰在浴缸中載浮載沉將近半小時，被發現時臉已朝下發紫，送醫搶救仍回天乏術。

多項研究證實疫苗能給足人體保護力，甚至降低感染新冠後的中重症機率。根據每日郵報 (Daily Mail)13日報導，英國一名女律師阿特金森（Louise Atkinson）和其他人一樣相信疫苗帶來的效果，決定於去年3月接種第一劑，當時她選擇了AZ疫苗（AstraZeneca）。不過就在施打完一天後傳出憾事，約莫上午10點30分，她正在浴室幫9個月大女兒洗澡時，突然一陣頭暈昏倒在地，還在浴缸的孩子失去支撐開始溺水。過了30分鐘後，阿特金森的丈夫回到家見到這駭人的一幕，趕緊撈出女兒進行CPR搶救，直到醫護人員到場將她送醫，最後仍宣告不治。

阿特金森提到自己昏倒前的最後一段記憶，表示「女兒坐在7公分高的浴缸裡，我彎下腰把她抱起來…」

在此之前阿特金森離奇暈倒事件就發生過2次，都是在她童年時期。儘管事後她進行了7天的醫學評估，還是不清楚昏倒原因，醫師不排除是施打疫苗後遺症的可能性。然而，警方表示，阿特金森本身的身體狀況和作息也是其中原因，像是她身材過瘦，生活壓力大及睡眠不足。

據了解，過了3個月後，阿特金森又再次接種第二劑疫苗，就在隔天順道去墓地探望女兒時，又昏倒了一次，表示自己只記得有人來攙扶她。