疫情延燒，桃園市長鄭文燦14日前往三元忠義市民活動中心視察疫苗接種站，他呼籲民眾3劑疫苗要打好打滿，若身體不舒服，應先自行快篩，如有陽性反應再去做PCR採檢。

鄭文燦表示，市內26個社區接種站於13、14日提供高端及莫德納疫苗接種服務，其中高端疫苗須滿20歲以上才可接種，2種疫苗無論第1、2、3劑都可免預約施打，下周也會視疫苗到貨狀況再安排接種專案，鼓勵民眾一定要打滿3劑疫苗。

鄭文燦說，三元忠義市民活動中心由榮總桃園分院負責，榮總桃園分院是醫院體系中協助接種最多疫苗的院所。他指出，即便近期疫情升溫，但主要確診者多為輕症，採取居家照護為主，如確診者有需求可以使用視訊診療服務。

「先快篩陽性再做PCR！」鄭文燦盤點市內採檢站，包括7＋2個社區採檢站、14家醫院及7家診所，總計有30個採檢站提供PCR採檢服務，快篩試劑已經陸續鋪貨至各大藥妝量販店，呼籲市民應先自行快篩，如出現陽性反應再進行PCR採檢。