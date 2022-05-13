根據統計，目前全台居家隔離、居家檢疫、自主防疫有32萬人。昨起正式實施新制快篩陽性即確診，台北市長柯文哲視察視訊診療，擔心比較偏遠的縣市恐怕會比較不容易，要讓長者用線上系統，做其他動作會比較辛苦。

視訊診療第一天上線，柯文哲認為，所有系統都一樣，系統上線一開始一定要除錯、偵錯、調試、優化，對老百姓來說都是第一次使用，需要時間適應，每個醫師、護理師還也要花時間說明，所以每一個系統引進都要花時間醞釀。

柯文哲表示補充，應該視訊看診完之後馬上可以領藥，最特別是抗病毒藥物，若還是堅持PCR檢測陽性才能給抗病毒藥物，一定會死很多人。所以應該要看完以後馬上可以接著掛號、領藥，目前通訊診療這是不用錢的，但如果要掛號、領藥還要些醫療費用，所以希望聯醫在另外48小時內把整套系統完成。

柯文哲表示，中央要去考慮，因為藥也不是很多、藥也很貴，要考慮成本效益，如果是一個醫療資源無限的國家，當然就是確診就給患者吃，如果1人份要2萬多元，藥也不是說沒有副作用，那這樣就要開始做篩選，比如說幾歲以上才合宜，幾歲以上查肝腎功能，還有藥物的交互作，用處於疫情這麼嚴重的時候，恐怕只能80/20法則，沒有辦法求100分。

至於快篩即確診，柯文哲指出，如果涉及保險、法律文件也許要PCR證明，如果是領藥等措施，應該是快篩陽就過了，也許這樣分流會比較好，臨床上是快篩陽就相信了，因為大概不會有人騙醫生說要吃抗病毒藥物，那也不是補藥。柯文哲重申，臨床上應該是快篩陽就確認，涉及到保險、法律文件才做PCR。

柯文哲說，台灣到現在為止防疫還是成功的，只是最近比較亂，這個功勞是台灣有高素質的國民，大家都很配合政府，還有第一線醫護人員，每次自己看到護理師都覺得很不好意思。