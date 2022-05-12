苗栗縣12日確診增加760人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣12日確診增加760人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣12日確診增加760人，縣府提供快篩陽性處置流程。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣12日確診穩定上升至760人，針對疫情升溫，縣府衛生局表示，自12日起，凡是居家隔離、自主防疫(3＋4對象)與居家檢疫的人，出現快篩陽性，可透過申請通訊醫療或視訊方式，由醫師確認快篩結果進行評估、通報確診。確診個案將由衛生局收到通報後進行疫調，再依據分流收治原則安排於住家居家照護，或加強型防疫旅館亦或醫院進行隔離或治療。

苗栗縣12日新增確診760人，其中男性353 位、女性407位，年齡分布1歲至97歲。5月11日於4個社區PCR常設篩檢站，共採檢573人，其中251人陽性，322人陰性，陽性率達43.8％，請持快篩陽性者或有症狀者多加使用。

衛生局長張蕊仙表示，民眾或醫師對於快篩陽性結果若有疑義，仍可至縣府開設的社區篩檢站進行PCR採檢。如果不是居家隔離、自主防疫3＋4、居家檢疫等對象的民眾，可攜帶密封快篩陽試劑，自行前往社區篩檢站採檢PCR或至PCR採檢診所進行採檢，衛生局提醒如果是居家隔離者、自主防疫對象，代表家中已有確診者接受醫院或診所醫療團隊的居家照護，可善加利用原來確診案與醫療團隊聯繫方式，告知快篩陽性要轉換成確診者照護。

縣長徐耀昌提醒，現在縣內部立苗栗、大千、大順、為恭、通霄光田、李綜合醫院開設防疫／發燒門診，讓幼童、孕婦及疑似症狀者加速就診速度，鄉親有快篩陽性者也能到防疫門診PCR採檢，並依症狀給予藥物治療，希望能減少急診壅塞及交叉感染，讓真正有急診需求的病患可以立即得到救治並維持醫療量能。

有關全國確診者爆增，個案或家屬要求收治住院或轉院，中央流行疫情指揮中心為落實新冠住院病人分流分艙，強化重度及輕度病人轉診機制，已公告「COVID-19病人住院分艙及雙向轉診建議」，要求全國醫院落實執行原地收治為原則，更由於嚴重特殊傳染性肺炎為第五類傳染病，此類病人若因該院無法收治需轉院，仍須報請中央醫療網區同意申請，但考量各縣市醫療量能負荷，尤其基、雙北、桃、竹竹及台中市等疫情較本縣更加嚴峻，要求本縣各醫院落實在地收治原則，敬請鄉親務必配合及見諒。

5月12日正值國際護理師節，徐耀昌表示，在本土疫情大爆發，醫療量能拉警報之際，護理人員在疫情下承擔醫療第一線的重責大任背負極大的壓力，特別感謝所有分布在臨床及公衛護理人員，工作不分日夜、假日的打疫苗、設篩檢、做疫調，致力於疫情防堵及照顧確診者預防重度感染。徐耀昌縣長希望大家都能打滿疫苗、做好防疫，降低染疫的風險，就是對醫護人員最大的支持與鼓勵。