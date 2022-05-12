中職各隊陸續傳出有球員快篩呈現陽性情況，樂天桃猿12日也公告，二軍有2名球員出現感冒症狀，快篩後呈現陽性，因此在練球前二軍全體隊職員進行快篩，再發現1名教練及1球員快篩陽性，目前3球員、1教練都已安排進行PCR檢測。

前天富邦悍將才公告陣中有1名球員因返回老家探親快篩呈現陽性，後來江少慶自己在臉書上公布那名球員就是自己，而昨天統一獅也傳出王鏡銘確診，賽前通知客隊中信兄弟，兄弟一軍全體隊職員進行快篩，結果當天預備要先發的呂彥青、牛棚教練林恩宇快篩陽性。

這股疫情也燒到桃猿那邊，樂天球團表示，4人的染疫原因暫時不明，目前已依規定通報聯盟，並針對隊內密切接觸者進行疫調，匡列2位球員為密切接觸者，球團皆安排2人依規定隔離。

樂天桃猿二軍在本周全無賽事，總計3位球員及1位教練快篩陽性，匡列2位球員為密切接觸者，球團將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理，渡過疫情，希冀人員平安。