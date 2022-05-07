中信兄弟與統一獅上演「王牌對決」，不過德保拉、布雷克都僅投6局無關勝敗，最後在9局下詹子賢敲出再見安打，助隊以4比3逆轉獅隊，奪下近期5連勝，本季兄弟對戰獅隊還未嘗敗績，目前對戰戰績取得3勝1和。

獅象3連戰第2戰，雙方都推出王牌洋投先發，但德保拉、布雷克被打的安打數都偏多，兄弟德保拉先發6局投出6次三振、2保送，被敲8安、失3分，靠著隊友掩護躲過敗投；布雷克則是被敲10支安打、失2分，勝投遭牛棚搞砸。

7局打完獅隊還握有1分領先，8局換上洋投柯瑞，但他卻因投手犯規失分，讓兄弟追平。9局下柯瑞續投，兄弟首棒打者張志豪就敲出二壘安打站上得點圈，再靠著許基宏推進站上三壘，詹子賢敲出再見安打，也讓他本季首度拿下單場MVP。

今、明2天兄弟舉辦「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」主題日，首日吸引7058人進場，球團統計有狗342隻、貓44隻，另外還有2隻大象、1隻龍、1隻草鴞、1隻（啦啦隊）松鼠、1隻游擊柯基毛小孩，數量是歷年最多。

球團解釋，大象是小翔跟艾比，龍是台灣人壽的台灣阿龍，草鴞是國民法官的吉祥物，松鼠是啦啦隊女孩、游擊柯基則是江坤宇。

中信兄弟「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」主題日。（中信兄弟提供）