富邦悍將4日靠著洋投范米特8局失1分好投，以3比1擊敗樂天桃猿，拿下本季第4勝也中斷主場6連敗，能有好表現范米特歸功於隊友幫忙，「很感謝隊友在我身後幫忙守下很多分數，還有捕手（戴培峰）的引導。」

范米特開賽連續解決桃猿10名打者，直到被成晉敲出內野安打才出現首位上壘者，不過戴培峰成功阻殺也化解危機，直到7局上才又出現第2個上壘者，保送成晉後被敲安失掉1分。

范米特以104球投完生涯新高的8局，僅被敲出2支安打，失1分，另有6次三振、1次四壞保送，拿下來台首勝（另有2敗），好表現也獲選單場MVP；終結者曾峻岳成功「關門」，也拿下本季第3次救援成功。

總教練丘昌榮賽後坦言，本有想過讓范米特完投，但後來還是決定跟投手教練林正豐說要換投，「如果第8局有狀況曾峻岳也可能就會上場。」丘總指出此役范米特能壓制桃猿打線的關鍵就在於控球，「他今天sinker投得不錯，都能控在邊邊角角。」

丘昌榮也提到，此役能贏球另一關鍵在於打線連貫、作戰成功及守備穩定，「現階段球隊還是有很大進步空間。」富邦此役沒發生任何失誤，也中止了本季各隊最長的連續8場失誤。

范米特則表示，每次先發都只是想著一球一球來，「先發投手的責任就是把局數拉長，這次是8局，看下次是不是能投到9局。」此役能夠壓制桃猿打線，除了他很了解自身優點，賽前把這拿出來與捕手討論，也會看對方的缺點，「很幸運結果是很不錯的，今天也很感謝隊友，在我背後幫忙守下很多分數，希望下次也能有一樣的內容。」

拿下來台首勝並獲選單場MVP，范米特照慣例上場「熱舞」，他笑著說：「很開心能夠贏球且是在新莊主場，但跳舞我沒有準備的很充足，希望下一次能跳得更好。」