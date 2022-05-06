之前因右手肘不適下二軍的樂天桃猿投手陳禹勳，4日在二軍展開復健賽，中繼1局投14球飆出3K，但賽後反應身體有些不舒服情況，總教練曾豪駒表示，陳禹勳有到醫院去做檢查，發現手肘內有一些碎骨，目前採取針劑治療的方式，何時能回一軍沒有明確時間表。

陳禹勳開季一軍出賽5場、無失分，拿下1勝2中繼成功，但在14日睡醒後右手肘出現緊繃情況，教練團把他降下二軍休養，前天是他下二軍後首度出賽，用連3K完成1局任務，但投完球後首出現不舒服的情況，球團也安排他再接受檢查。

曾豪駒表示，陳禹勳有再去做檢查，發現手肘內有些碎骨，「這算是舊傷，有點類似骨刺，碎骨游離的情況有時候會影響到投球感覺。」他也提到，目前陳禹勳採取針劑治療，「他現在其實也可以投，但只是他投完的身體回饋是好還是不好，如果回饋是不能承受就讓他投，這樣投投停停對他也是不好。」

至於陳禹勳何時能夠歸隊正常出賽？曾總坦言沒有明確時間點，「需要看他後續就醫的情況，看有沒有辦法解決。」目前陳禹勳生涯累積118次救援成功、92次中繼成功，只差8次中繼成功就能成為中職史上首位「百中繼、百救援」的球員。