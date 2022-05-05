樂天桃猿狂威主投6局失2分，拿下本季第3勝。（鄭任南攝）

樂天桃猿前役遭富邦悍將洋投范米特壓制，全場僅敲出3安，5日恢復「暴力猿」本色，全場敲出14安中有5支長打，其中包含林承飛2分炮，以7比3勝出，而富邦吞下第17敗，本季仍嚐不到連勝滋味。

面對自責分率全聯盟排名第4名、本土先發投手第一的陳鴻文，桃猿打線首局就展開猛攻，2出局後連續4支安打攻下3分，4局上守棒打者梁家榮敲安，林承飛再補上2分炮，也助隊鎖住勝果。

桃猿先發投手狂威主投6局投出6次三振、2保送，被敲7安但僅失2分（1責失），拿下本季第3勝（另有1敗），賽後總教練曾豪駒認為，此役狂威最大關鍵就是在有危機時都能壓制住對方打線，「第2局能守住很關鍵，他每次先發局數都能拉長，也讓牛棚安排更有空間。」

除了投手群表現不俗外，打線也復甦，朱育賢單場雙安都是長打，之前因側腹肌拉傷下二軍的林承飛，也在歸隊第2場就開轟。曾豪駒說：「通常選手回來夜間比賽都需要適應1、2場，但他很有經驗，今天就調整回來。」

林承飛則表示，下二軍這段時間得知重視身體狀況的重要性，「過去我在好的時候活躍度很高，容易忽略自己的身體狀況，但下二軍這段時間讓我了解賽後伸展的重要性，保持健康才能繼續在場上奮戰。」

林承飛埋伏在後段棒次，但打擊表現卻很亮眼，加上今天、本季已3度獲選單場MVP，「在後段棒次就是想辦法上壘，不會追求長打，我的責任是推進，雖然執行戰術能力不是很好，但我有很多種打法可以幫助球隊，抱持著這種想法上去打擊，也收到不錯的效果。」

而富邦先發投手陳鴻文今天再度挑戰生涯第50勝再度失利，6局被敲9支安打、失5分，吞下本季第3敗，本季勝場數仍未開張。