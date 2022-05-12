快篩陽視訊診療12日上線，新北市長侯友宜喊話盼簡化流程，台北市長柯文哲表示，如果只是領藥，快篩陽就夠了，但涉及保險、法律文件也許要PCR證明，這樣分流會好一點，他還提到，中央要開放邊境就早點講，保險都賣出去了，民眾繳500元保險費可領10萬元，對保險公司來講是飛來橫禍，怎麼受得了。

柯文哲今午前往聯醫忠孝院區視察視訊診療，他指出，新北市已經接近1天2萬例，壓力最大，如果涉及保險、法律文件也許要PCR證明，但只是領藥應該快篩陽就夠了，用這樣分流會好一點。

他表示，非常清楚這次保險公司慘了，每個保險公司虧幾百億，對保險公司來講是飛來橫禍，「你要開放邊境就早點講」，保險都賣出去了，民眾繳500元保險費領10萬元，保險公司怎麼受得了。

柯文哲認為，務實來講，臨床上的需要快篩陽就相信了，不會有人吃抗病毒藥物騙醫生，應該是快篩陽就確認，但涉及保險、法律文件再來PCR，現階段會比較合理。

他說，昨晚到台灣公開資料平台查看，PCR每天最高才8萬2000人，但不會每1個都是陽性，很多是為了住院、陪病去做，1個月前全台灣PCR陽性30％，昨天已經來到81％，呼應先前要求大家快篩陽再來做PCR，但PCR早就黑掉了，現在確診數已不準。