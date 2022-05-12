三立8點檔《一家團圓》深陷疫情風暴，繼3位工作人員及藝人李燕、張郁婕、李緻、余秉諺、林則希PCR陽性，飾演余秉諺媽媽的「正男媽」林珮君12日宣布確診，並怒揭醫院排PCR篩檢的亂象：「這麼做是讓自己完全暴露在危險中！」

林珮君稍早之前在臉書發文，透露前晚喉嚨有點癢，睡到半夜不停乾咳，早上起床驗第一次快篩驚見第二條線，便搜尋要去哪驗PCR，接著再做第2次快篩，「這次不到10分鐘，第2條線就跑出來了，只覺得眼睛乾癢，一直想咳，體內悶燒感，量體溫37.8度，覺得頭漲漲的、全身無力、痠痛」。

之後林珮君拿著錢包和健保卡，並戴兩層口罩前往恩主公醫院進行社區篩檢做PCR，被現場的人山人海嚇到，「我看到一個亂象，很多無症狀沒有發燒的還有未確診者去排隊，整個現場有那麼多確診者，這麼做是讓自己完全暴露在危險中，現場沒有分流，去排隊的人還有很開心拿著手機在聊天的或者跟一同來排隊的朋友開心交談，可以閉嘴嗎？」她忍不住質問：「真的快瘋了，你們雖然有戴口罩但你的口罩是合格的嗎？是醫療等級的嗎？還是只是戴好看的不怕交叉感染嗎？」

林珮君站在太陽下4個半小時，終於排隊輪到做篩檢，「燒也退了，差點沒昏倒在地」，拿完藥便直返家消毒換衣服，自我隔離並等待PCR結果，也向近期與自己接觸過的朋友道歉，最後呼籲大家要三天做一次快篩、口罩戴緊戴滿、沒事別到處亂跑。