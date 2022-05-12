即日起快篩陽性經醫師視訊評估後即為確診。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

居隔、居檢、自主防疫者快篩陽性怎麼辦？（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

一般民眾快篩陽怎麼辦？（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市12日新增851名確診個案，今年以來累積5787名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有58人，居家照護者為3798人、居家隔離者為407人。另外，今日新制上路，居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類人若快篩陽性，經醫師認定即確診。兒童非此3類（居隔、居檢、自主防疫）狀況，若快篩陽且身體不適，竹市提供18歲以下兒少24小時一站式服務。

新竹市確診者多以輕症及無症狀為主，目前累積8名中症個案，其中3人未曾接種疫苗，年齡介於30多歲至90多歲之間，有高血壓、糖尿病、心臟病、腎臟病及癌症病史，8名個案皆使用瑞得西韋治療，目前3人已出院，餘5人皆住院穩定治療中。

指揮中心公告，自12日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫民眾，這3類人若快篩陽性，可在卡匣上寫上姓名及日期，與健保卡一起拍照後，透過遠距醫療方式上傳，由醫師確認快篩結果即可通報確診，不需再進行PCR採檢，目前竹市共有18家診所提供相關服務。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，自行前往新竹市社區篩檢站、國軍醫院急診室外採檢站、馬偕醫院，以及COVID-19指定社區採檢院所，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

衛生局說明，若民眾和醫師對確診結果有共識，醫院將協助法定傳染病系統通報確診，民眾則於當日開始7＋7天居家照護，並等候衛生局通知後續隔離通知書等事宜。若雙方對於陽性結果沒有共識，則民眾由診所或衛生局協助安排進行PCR採檢。

衛生局表示，兒童非此3類（居隔、居檢、自主防疫）狀況，若快篩陽且身體不適，竹市提供18歲以下兒少24小時一站式服務，可赴新竹馬偕、新竹台大、新竹國泰急診區，PCR採檢、醫師看診、領藥或評估住院一次完成，馬偕、台大24小時服務不停歇，國泰服務時段為每日8時至21時。