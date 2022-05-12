南投縣快篩陽性確診，視訊診療診所。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣快篩陽性確診，視訊診療診所。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣兒科視訊診療診所。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣12日確診354人。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣12日354人確診，累計確診2228人，各鄉鎮市確診人數可自行至https：／／reurl.cc／2ZWkKO網站查詢。

衛生局長陳南松表示，民眾在檢疫期間使用快篩試劑，如檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並可透過縣內10家醫院、13家衛生所、49家診所，共72家快篩陽性視訊診療醫師協助評估，網址連結https：／／reurl.cc／3oOl1V，由視訊診療醫師上傳至傳染病通報系統研判為確診；兒科視訊診療診所計有7家網址連結https：／／reurl.cc／q5kRxD。

陳南松表示，確診個案是否送到醫院、居家照護、或集中檢疫隔離治療，主要判斷標準包括，如為中、重症確診者、年齡在80歲以上、或懷孕36周，由醫院收治；年齡70-79歲、65-69歲且獨居者、懷孕35周以內，可申請到集中檢疫所安置；至於無症狀、輕症確診者、年齡在69歲以下者採居家照護。

副縣長陳正昇說，民眾自行快篩陽性，應透過遠距門診醫療，不可外出，由視訊診療醫師協助評估確認並通報，經衛生局疫調確定後，盡速安排居家照護，並由醫護團隊提供必要的醫療服務，或藥物治療。

隨著確診人數增加，防疫人力吃緊，衛生局緊急招募志工，希望民眾報名，協助防疫變應中心處理電話諮詢、轉介、物資發放等工作，意者可打報名專線（049）2220007。

今天是護師節，縣長林明溱感謝護理人員，長期守護縣民健康，尤其是防疫期間，不眠不休，堅守崗位，表達謝意和敬意。