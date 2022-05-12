立委趙天麟臉書曝：「我確診了」 12:402022/05/12 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委趙天麟臉書曝「我確診了」。(摘自臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「對不起，我確診了。」立委趙天麟12日在臉書自曝，今早感到胸痛及咳嗽，經過篩檢結果PCR是陽性，他還說，太太也確診了希望一家老小沒事。已請服務處和國會辦公室所有同仁進行快篩，服務處也會加強清消。 他表示，現在開始將暫停所有行程，依指揮中心指示開始居家照護，很抱歉造成大家困擾，也希望大家都平安健康。 他另說，今天也是一年一度的「國際護師節」，在此向所有護理人員及醫事人員致敬，感謝有你們的無私奉獻，大家加油。 黃珊珊自曝確診了 收到PCR陽性通知：感覺很奇妙 李秉穎：防醫療崩盤 居隔3＋4可改回10＋7 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #立委趙天麟 #臉書 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿翔出外景返家曝高鐵站罕見奇景 感嘆：再撐一下 10:442022/05/12 娛樂 國際護師節 賴清德：每位護理師都是台灣防疫英雄 10:142022/05/12 政治 Sandy拖病體隔離被拍到「超糗一幕」老公視角曝光網笑歪 10:512022/05/12 娛樂 桃園中央停課新制 教團民代批不切實際 04:102022/05/12 地方新聞 救命藥物大缺貨 藍批官僚殺人 04:102022/05/12 政治要聞 只有3類人！今起快篩陽=確診 8大QA一次看 07:442022/05/12 生活 疫情高峰延後 李秉穎曝原因 示警2族群死亡率恐增 10:162022/05/12 生活 快篩陽即確診 醫師憂遠端視訊：一劑多人用 10:552022/05/12 生活 拜登將與東協領袖舉行峰會 美官員：台灣在議題之列 06:022022/05/12 國際 確診者康復後有這後遺症「長新冠」症狀曝光 12:032022/05/12 兩岸 快篩陽視同確診上路 柯文哲：確診數上升速度實在太快 11:532022/05/12 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。