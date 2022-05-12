「對不起，我確診了。」立委趙天麟12日在臉書自曝，今早感到胸痛及咳嗽，經過篩檢結果PCR是陽性，他還說，太太也確診了希望一家老小沒事。已請服務處和國會辦公室所有同仁進行快篩，服務處也會加強清消。

他表示，現在開始將暫停所有行程，依指揮中心指示開始居家照護，很抱歉造成大家困擾，也希望大家都平安健康。

他另說，今天也是一年一度的「國際護師節」，在此向所有護理人員及醫事人員致敬，感謝有你們的無私奉獻，大家加油。