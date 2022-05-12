本土疫情高峰延後，Rt值（有效再生數）呈現緩慢上升，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，現階段民眾自主防疫警覺性高，尤其是餐飲內用人變少，但本土還未達到高峰，若疫情持續擴大，會使得多數長者及高風險者感染率增加，死亡率恐大幅上升，疫苗接種率跟死亡率直接相關，呼籲未打疫苗的族群，加緊接種。

李秉穎今（12）日接受廣播節目專訪指出，社區的確診黑數一定會有，且是世界各國都會發生的狀況，疫情爆發時，定會有許多的確診者未被診斷、通報，並非台灣特有現象。現在大家自主防疫的警覺性滿高的，餐飲內用的人驟減很多，對我們的防疫目標具有正面意義。

李秉穎認為，現階段放寬防疫規定，最重要的目標是維持醫療機構運作，重症高風險者要即時用藥，減少這族群轉重症的機會，把醫療處置負擔減少。另一個則是疫情高峰不要太高，緩緩上升、緩緩下降，當高峰不高時，醫療處置能力就比較不會受到影響，因此民眾自主防疫，會使高峰上升較慢，上升的確診數不會超過醫療組織能力。

另外，李秉穎說，以全世界的染疫死亡率來看，韓國確診後致死率為0.11%，美國過去10個月也有0.83%，歐洲則為0.53%，台灣這段時間的死亡率還不到這個程度，仍在控制範圍之內，但是現在我們還未達到疫情高峰，長者的感染率也不高，若疫情持續擴散，愈來愈多的長者或高風險者確診，說不定未來死亡率也會上升，還有待觀察。

李秉穎提醒，長者為防疫的重點目標，少出門是減少感染機會，對疫情控制有幫助，但長照中心也必須要注意，記得去年5月爆發的疫情，當時的死亡率偏高，多起長照機構爆群聚感染，因此現在許多長照機構也盡量提升長者的疫苗施打率，甚至比一般在社區的長者來得高。

李秉穎說，疫苗接種率跟死亡率直接相關，我們未打疫苗感染率是0.7%，接種兩劑疫苗感染率是0.22%，所以保護效果為68%，若看死亡率的保護效果84.7%，因此疫苗預防重症及死亡效果是較高的，打第三劑的死亡率保護效果又上升到93%，呼籲未打疫苗的族群，加緊接種。