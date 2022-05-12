昨日新增5萬7188例本土病例，精神科醫師沈政男表示，人流移動指數因為民眾自發行為而下降了，疫情真的緩解了，因此高峰會延後到5月下旬，高峰約每日新增20萬例，同時他也估算台北的高峰會落在5月22日，推估當日會新增2.6萬。

沈政男昨（11）日於個人臉書指出，從昨日增加5萬7188例來看，新增曲線確實被壓平一些了，不是因為黑數，也不是確診量能觸頂，而是疫情真的緩解一些了。原因在於人流移動指數因為民眾自發行為而下降，根據最新移動指數來看，已遠遠低於前年2月疫情水準，也達到去年5月疫情一半水準了。

沈政男分析，現在很多人都在說5月中下旬疫情會達到高峰，事實上曲線壓平一些後，高峰已延到5月下旬，不會在5月中旬出現了，以這樣被壓平的曲線，高峰約每日新增20萬例，以每150例需要一張病床，平均每床住5天來計算，約需6千多床，剛好是現在空床數，因此醫療量能應該是不會被衝垮。

至於死亡率，沈政男表示，目前還是很低，只有萬分之2.3，所以沒有必要悲觀。另外他認為台北目前黑數不多，因為中重症比例沒有增加，他強調，輕症可以隱瞞，但中重症不可能，因此可以做為客觀指標，且台北的Rt值（有效再生數）確實下降了，估算高峰會延到11天後，也就是5月22日，推估台北當天會新增2.6萬。另外新北的Rt值也下降了。

沈政男說，中南部疫情落後雙北約8、9天，因此跟北部加總起來，會在5月底產生全國高峰，若人流指數繼續自發下降，Rt值也會繼續降低，曲線也會更加平坦，當然也會拉得更長，但這波疫情何時真正緩解，沈政男則說，以現有的數據還難以判斷。