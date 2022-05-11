本土個案今新增5萬7188例，確診數續創新高，根據疾管署最新公布的確診地圖，今年以來，本土確診數已超過47萬例，其中有7縣市破萬人染疫，其中又以新北市17萬4148人最多，除外島澎湖縣、金門縣、連江縣累計確診數還停留在三位數外，本島所有縣巿是突破千例大關。

根據疾管署資料，2022年至今累計47萬8787例本土，共有7縣市萬人確診， 7縣市中又以新北市17萬4148例最多，接著依序為台北市9萬0406例、桃園市7萬4932例、台中市2萬5805例、高雄市2萬0910例、基隆市1萬9608例，地圖燈號已轉為最高警戒、深咖啡色燈號，台南市則累計1萬2818例，地圖燈號為次一級的深褐色。

今年以來，本土確診數已超過47萬例。（圖／翻攝自疾管署）

累計破千的縣市則以宜蘭縣9553例最多，其次為花蓮縣9111例、新竹縣8121例、屏東縣6581例、彰化縣5485例、新竹市4830例、雲林縣4051例、苗栗縣3589例、台東縣2446例，南投縣2228例，地圖燈號呈現深褐色。另外嘉義縣1962例、嘉義市1353例，地圖燈號則為淡橙色。

在Omicron變異株的肆虐下，目前僅剩澎湖縣462例、金門縣249例、連江縣139例仍在三位數，警示燈號呈現淡橙色。