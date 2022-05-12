台北市住宅及都市更新中心12日揭牌，外界好奇市長柯文哲上任7年多來，在都更及社宅給自己打幾分，他強調，革命尚未成功，同志仍需努力，市府雖然社宅蓋了1.2萬戶，加上分回的2萬戶，但離5萬戶目標還非常遠，要繼續前進。

柯文哲今主持揭牌儀式，被問及在都更及社宅給自己打幾分，他笑了2聲表示，這個不重要，這個應該叫「革命尚未成功，同志仍需努力」，市府雖然社宅蓋了1.2萬戶，加上分回的2萬戶，但離5萬戶目標還非常遠，要繼續前進。

柯文哲指出，公辦都更方興未艾，才正要做而已，最困難的斯文里三期有辦法做的話，再轉過來做其他的就容易多了，每天要做的案子都已經排在前面，就努力去做。

此外，柯文哲提到，新冠肺炎已造成通貨膨脹，俄烏戰爭一打下去，最近2、3個月在市長室晨會當中有一個很重要議程就是追加預算，這的確是大問題，平均追加20至25％，台北捷運環狀線就因通膨流標3次，預算重新調整是市府一個很大問題，該做的事很多，每天不斷有新的問題，就把它解決掉。