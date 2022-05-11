騎士滑手機衝路口擦撞「求償15萬」 駕駛怒：臉皮多厚

新北1名駕駛日前在路口遇到正在「滑手機」的機車騎士，騎士衝出路口後釀擦撞，警方初判該駕駛未減速、有3成責任，而該騎士事後索討15萬賠償（2萬醫藥費、1萬機車修復、月薪4萬需休養3個月），就連駕駛拿出3成現金都被拒絕，對方堅持討15萬，讓他痛批「本人真的傻眼，怎麼會有這麼厚臉皮之人」。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他3月25日開車行經路口時遇到1輛機車從衝出路口釀擦撞，警方後來根據行車紀錄器發現騎士竟邊「滑手機」邊騎車，才會失控衝出路口，警方也認定原PO未在路口減速具3成肇事責任，後來保險公司通知該騎士竟索賠20萬，否則提告，原PO則堅持不賠。

駕駛日前在路口擦撞正在滑手機的機車騎士，該騎士事後索討15萬賠償（2萬醫藥費、1萬機車修復、月薪4萬需休養3個月），讓駕駛痛批離譜。（翻攝自臉書「爆料公社」）

後來該名騎士降低金額至15萬，騎士稱2萬醫藥費、1萬機車修復、月薪4萬需休養3個月，原PO起初認為若依肇事責任3成，等於是3、4萬現金，本想花錢了事，沒想到近日該騎士竟改口，堅持索賠15萬，因此原PO扣除保險理賠，還需再拿出7、8萬，讓他相當傻眼。

不少網友要原PO去申請事故鑑定報告，而不是初判表，法官會以鑑定表為依據判決，並建議原PO直接上法院提告，「別為了省事而花錢了事，千萬別姑息這種人」、「我一定跟他耗到底，很多人明明錯，都先用過失傷害來唬人」、「請律師反吿他危險駕駛，理由騎車手持使用手機，危及其他用路人安全，同時附帶條件，你的車損及精神賠償與訴訟費用」、「拿行車紀錄器去跟法官打官司」。