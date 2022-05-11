疫情升溫，台北市議員吳世正今質疑，中央說治病毒的藥有30萬劑，結果只發1000多劑出去，但確診給感冒藥沒有用。台北市長柯文哲認為，發病五天內應吃藥，主張快篩陽就先給藥。

柯文哲今赴議會國民黨團報告。吳世正指出，都在講「國家隊」，沒做，就是「國家要你排隊」，從口罩、快篩排隊，都不夠，現在發現很嚴重問題，藥劑也不夠，實在莫名其妙，給感冒藥是沒辦法治病毒的，治病毒的藥中央說有30萬劑，結果只發1000多劑出去。

吳世正認為，給感冒藥沒有用，民眾確診是需要抗病毒藥，手上握了30幾萬劑，發出去1000多劑是怎樣？這真的是「類防疫」，不是真的在防疫，詢問台北市是否自行改善，將防病毒的藥發給市民。

柯文哲表示，議員講的是重點，如果是他來決定，應該是快篩陽就開始給藥，因為目前快篩到PCR、還要通知，以目前狀況，大概四天是正常的，但藥是症狀發病五天內要吃，過五天吃效果很差。

柯文哲認為，PCR塞車，確診拖太久，門檻設太多，唯一可以解釋的理由是一人份要2萬多元，這個藥很貴，如果吃了可以不用住院，住院比2萬元貴，但住院就超過2萬多元，他主張放寬，但是要解決法律問題，台灣被健保全部綁住，醫生說健保審核不給你過，現在被健保署掐住。

柯坦言，他已經想了2、3天，他來看看怎解決，晚上找聯醫有關的醫生，開會看怎麼突破。

議員秦慧珠認為，柯文哲認為5天內吃藥最有效，快篩陽就要給藥，可是有99％是輕症，這個藥很貴，一人份藥2萬元，每天北市有1萬多人確診，如果1萬人都要給藥，一天就要2億，追問快篩陽給藥，要給哪些人？

柯文哲指出，通常沒有辦法解決就從老人開始吃，人數要算算來，看幾歲，65歲以上人數很多，年齡可能再往上調。

秦慧珠質疑，如果快篩陽，給他們2萬多元的藥，最後PCR陰性，那藥白吃了？柯文哲說，有7％會發生這種情形，所以還要做決策。