視察木柵防疫急門診民眾喊「選總統」 柯文哲：先停火、不要口水戰

台灣確診病例狂飆，民眾怒火越演越烈，身為防疫指揮官的衛福部長陳時中，今和台北市長柯文哲同樣安排視察行程，但陳時中遭民眾嗆聲「快下台」，柯文哲卻被支持者拱去「選總統」。對此，柯文哲今表示，疫情還在發展，要先停火不要口水戰，最危險的時候就在下個禮拜，等撐過要聊天再來。

柯文哲下午視察木柵機廠防疫急門診後，直接在原地舉行防疫記者會，媒體詢問，有專家建議升類2.5級，加強公衛手段。柯說，現在抱怨沒有用，他每天都會監看台北市的新冠肺炎專責病房空床數，但北市醫療量能不是只有市民在用，北北基桃都在用，不希望量能一下從20％跳到30％，會擠壓其他病人。

柯文哲說，反正就且戰且走、每天看數字，盡量維持安全的量，看看能否撐過去，他也呼籲各大醫院，他知道這些事很困難，但眾人多合作的話，困難就比較容易解決，如果不合作就更困難，雖然他內心很多抱怨的話，但就算了，至少到下禮拜先撐過去在講。

此外，由於副手黃珊珊稍早測出快篩陽性，媒體詢問他是否有親自加油打氣。柯則說，黃副市長這陣子太辛苦，自己發現對方瘦掉太多、太操勞，但國難當前也只能咬緊牙關工作，雖然副手正在被隔離，但仍能透過視訊開會，還當初系統有建立起來，就算被隔離也還是繼續工作。